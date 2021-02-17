شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نظمت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلابها وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وقام محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة خلال الحفل بتسليم الشهادات للخريجين من مختلف كليات الجامعة.

وشملت كوكبة الخريجين 89 طالباً حاصلاً على بكالوريوس الطب العام والجراحة، و84 على بكالوريوس طب الأسنان، و52 على بكالوريوس الصيدلية، و5 على ماجستير الصيدلة السريرية، وطالباً واحداً على ماجستير المستحضرات الصيدلانية، و19 على بكالوريوس علوم التمريض، و83 من برنامج التجسير للممرضين المسجلين الحاصلين على دبلوم التمريض، و14 من ماجستير التمريض. (وام )