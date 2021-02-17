قاضي التحقيق يأمر بإيداع صاحب “المصنع السري” بطنجة في السجن

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ قرار إيداع صاحب مصنع طنجة، مسرح وفاة 28 عاملا، بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وقال وكيل الملك في بلاغ له اليوم، إنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وأوضح المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه بالسجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وكان المصنع قد عرف وفاة 28 عاملا، بعدما غمرته مياه الأمطار، وسط مطالب بإجراء تحقيق شفاف، وتحديد المسؤوليات في الفاجعة التي هزت الرأي العام.