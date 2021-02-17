مجموعة رونو تطلق حملتها المدرسية “تكايس سكول” وتتلقى اعتماد نارسا لبرنامجها التربوي

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت مؤسسة رونو المغرب، اليوم الأربعاء، حملة للتوعية بالسلامة الطرقية في إقليم الفحص أنجرة، من خلال النسخة الثامنة من البرنامج التربوي “تكايس سكول”، الذي اعتمدته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

ويأتي إطلاق البرنامج المذكور بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، إذ يشهد مشاركة 33 مؤسسة في ورشة عمل في جهة الفحص – أنجرة في طنجة، بعد تعديلها لتلائم السياق الصحي الحالي، وذلك انطلاقا من يوم غد 18 فبراير إلى غاية 13 مارس المقبل.

وتستهدف المبادرة التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة، والذين يستفيدون من حملة رونو لتحسيسهم بالمخاطر الطرقية، وذلك في 7 بلديات في إقليم الفحص – أنجرة، حيث يتضمن البرنامج أدوات تعليمية للتدريب على ردود الفعل الصحيحة على الطريق، مع مراعاة بيئة الطرق الحضرية، والقروية، من خلال التطرق إلى مواضع التنقل، وعلامات المرور، وتحديد المخاطر، وغيرها، وذلك باستخدام برنامج بيداغوجي، ودليل للتمرين.

وكانت مجموعة رونو قد أطلقت، منذ عام 2015، مبادرة وطنية للتوعية في المدارس، ووسعت نظام التعليم والوقاية الطرقية، ليشمل المدارس، والإعداديات العمومية، ما مكن من استفادة، وتوعية أكثر من 48 ألف تلميذ في كل من طنجة، والدارالبيضاء.