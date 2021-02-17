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بينهم فتاتان.. توقيف قارب علی متنه 18 مهاجرا مغربيا في سواحل سبتة السليبة

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت المصالح الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف قارب للهجرة السرية بسواحل مدينة سبتة السليبة.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن عملية التوقيف تمت خلال الساعات الأولی لصباح اليوم، مبرزة أن القارب كان علی متنه 18 مهاجرا سريا كلهم من المغرب بينهم فتاتان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المهاجرين الـ 18 تم اقتيادهم إلی ميناء سبتة، حيث تم نقل مهاجر إلی المستشفی نتيجة ارتفاع حرارة جسمه.
وشددت المصادر ذاتها علی أن سبتة سجلت توافد 60 مهاجرا سريا علی متن 9 قوارب خلال السنة الجارية، مقابل 21 مهاجرا علی متن 3 قوارب خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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