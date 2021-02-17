شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا .. مسلحون يهاجمون مدرسة ويختطفون 27طلاباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت متحدثة باسم حاكم ولاية نيجيرية اليوم حادثة اختطاف جماعي جديدة لطلاب على أيدي مسلحين.

وذكرت المتحدثة أن مسلحين اعتدوا على مدرسة ثانوية واختطفوا 27 طفلا وعددا من موظفيها وأفراد عوائلهم.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن المهاجمين قتلوا تلميذا واحدا واختطفوا مئات آخرين وعددا من المعلمين.

وأوضح سكان محليون أن الهجوم استهدف في الساعة الثانية من الليلة الماضية تقريبا كلية العلوم الحكومية في منطقة كاغارا ولم ينجح حراس المؤسسة التعليمية في التصدي للمعتدين.

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري أجهزة الأمن بتنظيم عملية فورا من أجل الإفراج عن المخطوفين.

ولم تتضح بعد من هي الجهة المسؤولة عن الهجوم، خاصة أن عدة جماعات مسلحة تنشط في شمال نيجيريا تستخدم أسلوب الاختطاف، منها "بوكو حرام" والفرع المحلي لتنظيم "داعش".

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من اختطاف 300 تلميذ في ولاية كاتسينا على أيدي مسلحين وتم الإفراج عن المخطوفين لاحقا بعد مفاوضات بين الخاطفين والحكومة.