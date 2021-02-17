الداخلية تصدر توجيهات جديدة للقوات الأمنية

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، وفقاً للوكالة الرسمية، إن" القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".



وأشار إلى أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".