انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر توجيهات جديدة للقوات الأمنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توجيهات للقوة الماسكة للأرض بمنع التجمعات البشرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، وفقاً للوكالة الرسمية، إن" القطعات الامنية ستكون في الطرق الرئيسة وستبلغ القوة الماسكة والدوريات لمنع التجمعات البشرية اي كانت نوعيتها وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".
وأشار إلى أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".
وأشار إلى أن "الطرق الفرعية التي تشهد زخما ايضاً ستشمل بالقطع".