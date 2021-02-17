بـ3 ألاف إصبع ديناميت.. ولاية أمريكية تهدم أحد فنادق ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول أحد فنادق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مدنية أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي، الأربعاء، إلى ركام بعد هدمه باستخدام 3 آلاف من إصبع الديناميت.

وتم الضغط على زر المفجر في الساعة (14,00 ت غ)، ما أدى إلى تحويل فندق وكازينو "ترامب بلازا" إلى كومة من الأنقاض في بضع ثوانٍ.



وكان هذا الكازينو الذي أغلق أبوابه في عام 2014، أول عقار لترامب في هذه البلدة الساحلية الأمريكية الشهيرة بالكازينوهات حيث امتلك العديد من العقارات.

وافتتح في العام 1984 ولم يخضع لأي عمليات صيانة منذ إغلاقه، وخلال العواصف، كانت تتساقط قطع من الواجهة الخارجية على الممشى البحري الواقع قرب المبنى.

ومنذ العام 2016، أصبح المجمع المؤلف من مبنيين ملكا للمستثمر الملياردير كارل إيكان الذي كان أحد ممولي ترامب الرئيسيين في أتلانتيك سيتي.

وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلن رئيس بلدية أتلانتيك سيتي مارتي سمول عن هدم المبنى بعد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما اعتبره خطرا على السكان.



ولم يقدم إيكان تفاصيل عما سيفعله بالأرض بمجرد تدمير المبنى.









وكان ترامب أقام دعوى قضائية في عام 2014 يطلب فيها إزالة اسمه عن واجهة المبنى، معتبرا أن ذلك كان يضر باسم ترامب وعلامته التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق يملك أربعة كازينوهات في أتلانتيك سيتي، بالإضافة إلى "ترامب بلازا"، كان يملك أيضا "ترامب وورلدز فير" الذي أغلق عام 1999 و"ترامب مارينا" الذي باعه الدائنون في العام 2011، و"ترامب تاج محل" الذي أغلق أبوابه في العام 2016.

وكانت "ترامب إنترتينمنت ريزورتس"، وهي الشركة الفرعية التي كانت تدير عقارات الرئيس السابق في أتلانتيك سيتي، تقدمت بطلب الإفلاس 3 مرات في 2004 و2009 و2014 غارقة بالديون في كل مرة.



