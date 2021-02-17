الناتو "قلق" إزاء حصول تركيا على "إس 400" الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، عن قلقه إزاء حصول تركيا على صواريخ إس -400 الروسية، وتصاعد التوتر في منطقة شرق الموسط.

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ، عن قلقه إزاء حصول تركيا على صواريخ إس -400 الروسية، وتصاعد التوتر في منطقة شرق الموسط.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى تعزيز تحالفاتنا مع الدول الشريكة للحلف كطريقة مستدامة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وتابع: "ندين الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل العراقية ونرحب بعروض الحلفاء للمساعدة في التحقيقات بشأنه".

واستطرد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "سنناقش غدًا توسيع نطاق مهمة الحلف لتدريب القوات العراقية".

وأكد ستولتنبرج أن الحلف "مستمر في دعم حكومة العراق وشعبه لهزيمة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب".

وكانت واشنطن دعت أنقرة مجددا إلى التخلي عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، العام الماضي، أنها تعطي تركيا مهلة للعدول عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) رسالة شديدة اللهجة لتركيا بعد تقارير بشأن استخدم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" خلال تدريبات للمرة الأولى، محذرا من تلك الخطوة.

وقالت متحدثة باسم الحلف: "هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف".

وأعربت عن قلق الحلف حيال تلك التقارير، مطالبة أنقرة بالبحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وأكدت عدم إمكانية دمج نظام "إس-400" مع النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أن اختبار النظام من خلال تركيا سيكون أمرا مؤسفا.

يشار إلى أن نظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.