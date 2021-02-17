وفد من جنوب السودان يزور إثيوبيا.. إشادات بدور أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد المدير العام للأمن الداخلي في جنوب السودان أكول كور، الأربعاء، بالدور الذي لعبته إثيوبيا في استقلال دولة جنوب السودان.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وفد من جنوب السودان برئاسة مدير عام شؤون الأمن الداخلي الجنرال أكول كور إلى إثيوبيا .



وذكرت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، في بيان لها الأربعاء، أن وفد جنوب السودان زار المعهد الوطني لأبحاث الفضاء الإثيوبي، وناقش مع مسؤولي الوكالة قضايا المعلومات والأمن السيبراني، دون أن توضح الوكالة مدة زيارة وفد جنوب السودان لإثيوبيا.

وأضاف المسؤول الجنوب سوداني، أن إثيوبيا ستواصل لعب دور رئيسي في بناء مؤسسة قوية للأمن السيبراني في جنوب السودان.

من جانبه، قال الدكتور شومتي يجزاو، المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية ، إن هناك ثلاث قضايا رئيسية في تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني في جنوب السودان ، موضحا أنهم ناقشوا مع وفد جنوب السودان القضايا المتعلقة ببناء قدرات الموارد البشرية، وتطوير التكنولوجيا ونشر النظام المناسب.

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن الجانبان أكدا خلال الاجتماع أن بلديهما بحاجة إلى العمل معا لضمان المعلومات الوطنية والإقليمية والأمن السيبراني.





وفي سبتمبر/ أيلول الماضي توصلت أديس أبابا وجوبا لاتفاق تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود وقضايا الأمن البيئي والإقليمي وبناء القدرات وتبادل المعلومات.

وجاء ذلك في ختام زيارة لوفد رفيع من دولة جنوب السودان إلى إثيوبيا آنذاك استغرقت يومين التقى خلالها مسؤولين في أديس أبابا، وبحث عددا من الموضوعات المهمة والقضايا ذات الصلة بين البلدين.

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، حينها إن الجانبين اتفقا على التعاون المخابراتي ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود وقضايا الأمن البيئي والإقليمي وبناء القدرات وتبادل المعلومات.