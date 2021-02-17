الشرطة الإثيوبية تحبط تهريب 161 عبوة ناسفة إلى أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إحباط عملية تهريب 161 من عبوة ناسفة كانت على سيارة شحن قادمة من إقليم تجراي إلى أديس أبابا.

وقال نائب مفتش الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أمسالو قليبي، في منطقة "ولديا" بإقليم أمهرة، أن قوات الشرطة تمكنت من إحباط تهريب العبوات الناسفة بمدينة "ولديا" كانت تحملها سيارة شحن قادمة من مدينة مقلي بإقليم تجراي.

وأوضح أن العبوات الناسفة كانت مخبئة داخل 23 كرتونة تم نقلها من مدينة مقلي إلى وجهتها الرئيسية أديس أبابا، مشيرا إلى أن كل كرتونة كانت تحتوي على 9 متفجرات.



وأضاف أن الشرطة احتجزت سائق السيارة الذي كانت بحوزته هذه المتفجرات والعبوات الناسفة، لافتا إلى أنه لولا تمكن الشرطة من إحباط هذه العملية التخريبية، كانت لتحدث أضرار جسيمة بالبنية التحتية والجسور.

وقال قليبي إنه يجب على قوات الأمن والمجتمع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من مثل هذه المحاولات التي تقوض الأمن والسلم في البلاد.





وكانت مفوضية شرطة أديس أبابا قد أعلنت، في وقت سابق إحباطها عدة محاولات تفجير استهدفت أديس أبابا خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي.

ولم تلق الشرطة الإثيوبية بالمسؤولية على أي جهة، غير أنها سبق وحذرت من وقوع عمليات انتحارية قد تشنها خلايا نائمة لجبهة تحرير تجراي بالعاصمة ومدن أخرى، وذلك على خلفية الهزيمة التي ألحقها الجيش بمليشيات الجبهة ودخوله مدينة مقلي حاضرة الإقليم نوفمبر الماضي.