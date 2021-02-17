ميركل تعرب عن قلقها إزاء انتهاك إيران لالتزاماتها الواردة بالاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، عن قلقها إزاء انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



ووفق بيان للمستشارية الألمانية ، فإن ميركل أجرت اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني روحاني، تناول الاتفاق النووي وعدد من القضايا الإقليمية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، ستيفن زايبرت، في البيان، أن "ميركل ورحاني تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاق النووي".

وأعربت ميركل لروحاني عن قلقها من استمرار إيران في انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابعت "حان الوقت الآن لإرسال إشارات إيجابية تخلق الثقة وتزيد من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي".

وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت المستشارة ميركل وروحاني القضايا الإقليمية وتحديات احتواء جائحة كورونا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا، من قرب امتلاك إيران قنبلة نووية مع استمرارها خرق الاتفاق النووي.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.