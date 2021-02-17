المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعمه لمجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، دعمه لمجلس النواب الليبي وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.



وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي في بيان، إن عقيلة صالح بحث مع كوبيتش مستجدات الوضع وعدة ملفات هامة.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعمة الكامل لمجلس النواب وجلسته المقبلة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مثمنا الدور المهم للبرلمان في استئناف العملية السياسية وإنجاح ملتقى الحوار السياسي.

وشددا الجانبان على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر 2021

وأكدا أيضاً على أهمية الالتزام بمخرجات برلين ودعم السلطة التنفيذية الجديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

والتقى المبعوث الأممي أيضاً عدد من أعضاء مجلس النواب خلال زيارته لمدينة القبة لمناقشة منح الثقة للحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق صباح الأربعاء، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا في أول زيارة له مسؤولي حكومة "الوفاق" غير الشرعية في العاصمة طرابلس، بعد أيام من بدء مهامه رسميًا، أجرى خلالها مشاورات هاتفية مع الأطراف الفاعلين دوليًا ومحليًا.

وباشر المبعوث الأممي، في 8 فبراير/شباط الجاري، مهامه بشكل رسمي في ليبيا، بعد قرابة شهر من موافقة مجلس الأمن على تعيينه في المنصب.

وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، عدة رسائل لرئيس حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، أكد خلالها ضرورة الامتثال التام للانتقال السلس للسلطة، وتنفيذ اتفاق جنيف ووقف إطلاق النار.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن كوبيش وصل مساء الإثنين إلى طرابلس في أول زيارة له إلى ليبيا بعد تعيينه، للقاء المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في مختلف أنحاء البلاد.