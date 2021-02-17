الجيش الإيراني يكذب وزير المخابرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب الجيش الإيراني وزير المخابرات محمود علوي، ونفى ضلوع أحد عناصره في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

وأصدر مركز الاتصالات والدعاية الدفاعية لأركان القوات المسلحة الإيرانية بيانا بعد مضي أسبوع على تصريحات علوي بشأن تدخل أحد منتسبي القوات المسلحة الإيرانية في اغتيال ومقتل المسؤول النووي الإيراني.

قال البيان إن الشخص الذي ادعى وزير المخابرات بشأنه كان يتلقى التدريب عام 2014 وتم فصله في العام نفسه بسبب مشاكل أخلاقية وإدمان، وإن عضوية الشخص المزعوم لم تصبح نهائية، وروتين القوات المسلحة هو أن التقييمات أثناء التدريب هي أحد العوامل الرئيسة لتأكيد العضوية، وهو لم يصبح عضوا رسميا بسبب المشاكل الأخلاقية والإدمان وتم تسريحه أثناء التدريب.

وأشار إلى أنه «على وزير المخابرات أن يعلم أنه وفقا للقوانين والأنظمة، فإن مثل المطرودين من القوات المسلحة، فإن الشخص الذي يدعي الوزير بشأنه، معزول تماما عن القوات المسلحة منذ طرده عام 2014 وفقد الهوية العسكرية، وبالتالي فإن جريمته الأمنية، هي مثل باقي أفراد المجتمع، تقع ضمن مهمة ومسؤولية وزارة المخابرات».