شكرا لقرائتكم خبر الوكالة الذرية: إيران نفذت تهديداتها وستمنع مفتشينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ستخفض تعاونها مع مفتشي الوكالة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه هي أحدث خطوة تصعيدية من إيران للضغط على الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 دون شروط مسبقة.

وقالت الوكالة ومقرها فيينا «إن إيران أبلغتها أنها ستتوقف عن تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى»، إضافة إلى ذلك أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لن تلتزم بعد الآن بما يسمى بالبروتوكول الإضافي، وهو نظام تفتيش يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات دون إخطار مسبق بفترة طويلة.

وقال متحدث في فيينا «إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عرض السفر إلى إيران، من أجل إيجاد حل مشترك مقبول للوكالة لمواصلة أعمال التحقق الأساسية»، وستتسبب الخطوات التي أعلنت عنها إيران في تقليل إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أجزاء من البرنامج النووي للبلاد. كما يمكن أن يكون لها تأثير على وتيرة الزيارات.

وهددت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها ستتخذ مثل هذه الخطوات إذا لم تحدث انفراجة في النزاع النووي مع الولايات المتحدة بنهاية الشهر الحالي، ويعد الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جزءا من اتفاقية فيينا النووية لعام 2015، والتي تمت صياغتها لمنع إيران من صناعة سلاح نووي.

وانتهكت إيران في الفترة الماضية الجوانب الرئيسة للاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وصنع معدن اليورانيوم، وهي تقنيات يمكن استخدامها لصنع وقود المفاعلات، وكذلك الرؤوس الحربية النووية.