3 قتلى بين عناصر الأمن الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت العلاقات العامة بوزارة الأمن الإيرانية أمس، أن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن بيان للوزارة، أنه «في أعقاب العمليات الاستخباراتية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء القيام بواجبهم».

يشار إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.