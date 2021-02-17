3 قتلى بين عناصر الأمن الإيراني

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن بيان للوزارة، أنه «في أعقاب العمليات الاستخباراتية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء القيام بواجبهم».يشار إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.
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