شكرا لقرائتكم خبر مسؤولة أممية: محاولات طائشة تهدد استقرار العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، الهجوم الصاروخي الذي وقع في أربيل، ووصفته بالمحاولة الطائشة لتهديد استقرار العراق.

ونقل موقع (أخبار الأمم المتحدة) عنها القول «تشكل هذه المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات، تهديدات خطيرة لاستقرار العراق»، ودعت إلى التعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة للعدالة، مشددة على أن العلاقة الإيجابية والمستقرة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان أمر ذو أهمية مطلقة لاستقرار البلد بأكمله.

وتناولت المسؤولة الأممية، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، ملف الانتخابات العراقية، التي تم تأجيلها إلى أكتوبر، والحالة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وقالت المسؤولة «إنه من الضروري أن يعمل المرشحون وجميع الأحزاب في مناخ حر وآمن، لافتة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على العاملين في وسائل الإعلام».

ودعت جميع الأطراف والجهات المعنية والسلطات إلى الجلوس معاً للاتفاق على (مدونة قواعد سلوك)، والسماح لجميع المرشحين العراقيين بالعمل بحرية؛ دون اعتبار للعرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الخلفية.

على صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، إلقاء القبض على (إرهابي) عبر الحدود العراقية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية «إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخباراتية، ألقت قوة من الفرقة 15 القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة»، وأضافت «إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».

وتتبع منطقة ربيعة محافظة نينوى العراقية، وهي ملتصقة بمدينة اليعربية السورية في محافظة الحسكة، وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش، وخاصة قرب الحدود مع سوريا، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.