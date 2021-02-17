الأمم المتحدة تجدد التزامها تجاه ليبيا

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وشدد جوتيريس على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مجددا التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كلا من رئيس مجلس الرئاسة المكلف بدولة ليبيا محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد محمد دبيبة على تعيينهما أخيرا من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة.وشدد جوتيريس على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مجددا التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد.

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