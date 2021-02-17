شكرا لقرائتكم خبر إثيوبيا لتركيا: توسطوا لنا مع السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال متحدث وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بلاده ستشعر بالامتنان في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان من أجل حل النزاع الحدودي القائم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الليلة الماضية عن المتحدث القول في حديث لها، خلال زيارته لتركيا برفقة وزير الخارجية هذا الأسبوع، إن بلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي، مضيفا «سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا».

وأشار إلى أن إثيوبيا تتمتع بعلاقات بناءة مع دول القرن الأفريقي، قائلا «بدون مبالغة، نمتلك علاقات رائعة مع كل من إريتريا، وجيبوتي، والصومال، وكينيا، فضلا عن السودان، رغم الخلاف الحدودي».

ولفت إلى استمرار أنشطة الإغاثة في منطقة تيجراي الإثيوبية بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير المنطقة.

واحتفلت تركيا وإثيوبيا قبل يومين بالذكرى 125 لتأسيس العلاقات الثنائية الدبلوماسية، من خلال مراسم افتتاح سفارة جديدة لإثيوبيا في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، مولود تشاووش أوغلو، وديميكي ميكونين.