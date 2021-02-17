شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات برنامج «كوفاكس» ضئيلة بسبب محدودية الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي-رويترز

قالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الأربعاء، إن الدول المشاركة في برنامج «كوفاكس» للقاحات ستتلقى تأكيداً خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بشأن الجدول الزمني وعدد جرعات الشحنات الأولى من اللقاحات.

وقالت كاريسا إيتيان في إفادة افتراضية: «إن على الدول أن تتوقع أن تكون الشحنات الأولى ضئيلة بسبب محدودية الإمدادات العالمية»، مضيفة أن 160 مليون جرعة ستوزع خلال المرحلة الأولى.