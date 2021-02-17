شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعرض تحصين أفراد قوات حفظ السلام في العالم من "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك- رويترز

عرضت الهند، الأربعاء، توفير لقاح الوقاية من فيروس "كورونا" لكل أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعددهم نحو 95 ألف جندي في 12 بعثة في أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبرامانيام جايشانكار خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن جائحة فيروس "كورونا" ومناطق الصراع "بالنظر إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل في مثل هذه الظروف الصعبة، نود أن نعلن اليوم عن تقديم 200 ألف جرعة هدية لها".