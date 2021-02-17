شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية حول إيران الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون الخميس مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

ويستقبل جان إيف لودريان في باريس نظيريه هايكو ماس ودومينيك راب وسينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء «يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط»، بحسب تفاصيل البيان الصحفي للمتحدث.

ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إلى طهران، قبل أيام من دخول تعليق إيران عمليات تفتيش تجريها الوكالة، حيز التنفيذ.

بدأت إيران بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترامب.

وأعربت الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن عن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تطلب من إيران العودة إلى الالتزام الكامل به أولاً.

وقالت طهران إنها مستعدة للعودة إلى الالتزام بتعهداتها، لكنها تطالب برفع العقوبات عنها أولاً، وترفض أي دعوات لتوسيع نطاق الاتفاق.