جوتيريس يدعو إلى وضع «خطة تلقيح عالمية» ضد الجائحة

الأمم المتحدة - أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، مجموعة العشرين إلى وضع «خطة تلقيح عالمية» لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء «كوفيد-19»، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وقال إن «العالم بحاجة ماسة إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة».

وأضاف: «أظن أن مجموعة العشرين (تضم أقوى عشرين اقتصاداً في العالم) مخولة بتشكيل فريق عمل طارئ مكلف بالتحضير لخطة تلقيح عالمية كهذه، وتنسيق تطبيقها وتمويلها».

وأوضح أنه «يجب أن يضم فريق العمل هذا كل الدول التي تتوافر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو إنتاجها في حال توافرت التراخيص، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى، والمؤسسات المالية العالمية».

وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، أكبر دول منتجة للقاحات، مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة والهند.

وأكد جوتيريس أن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة، السبت «يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية».

ومضى قائلاً: «لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب، سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى، وأكثر فتكاً قد تهدد فاعلية اللقاحات»، وحذر من «إن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير، ما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال».

واستطرد جوتيريس: «يجب أن نتحقق من أن الجميع أينما تواجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن»، مندداً بأن «التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة. فقد أعطت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات كوفيد-19. في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة».

وتنظم المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في فبراير/ شباط، الجلسة الوزارية التي تضم عدة وزراء خارجية، وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على أن العالم «يكافح جائحة عالمية، ويجب ألا نهمل أحداً».