شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى اللقاحات المضادة لـ«كورونا» المعتمدة أو قيد التطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

مع إنتاج العديد من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» التي سوّقت أو ما زالت قيد التجارب السريرية، عرض لأبرز مراحل تطويرها.

في السوق:

فايزر/بيونتيك:

أجيز اللقاح الذي يعمل بتقنية الحمض النووي المرسال، الذي طورته شركتا الأدوية «فايزر» الأمريكية العملاقة و«بيونتيك» الألمانية الناشئة، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى.

أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح الذي يرسل تعليمات إلى الجسم لمساعدة جهاز المناعة على تحديد جزيئات «كوفيد- 19» وتدميرها، فعال بنسبة تزيد على 95 في المئة.

موديرنا:

أعطيت الموافقة للقاح آخر يعمل أيضاً بتقنية الحمض النووي المرسال تصل فاعليته إلى 94,1 في المئة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى.

أسترازينيكا/أكسفورد:

سبوتنيك-في:

يعمل هذا اللقاح الروسي بطريقة مماثلة للقاح أسترازينيكا/أكسفورد، لكن فاعليته تبلغ 91,6 في المئة وفقاً لنتائج التجارب.

وسمح أكثر من 12 بلداً باستخدامه من بينها بيلاروس وأرمينيا وإيران والجزائر والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفنزويلا.

وقدم مصنعوه طلباً للموافقة عليه إلى وكالة الأدوية الأوروبية. والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت إعطاء جرعات من هذا اللقاح.

سينوفارم:

طوّر لقاحان في الصين باستخدام الأسلوب التقليدي لحقن الفيروس المعطل من أجل تحفيز الاستجابة المناعية.



سينوفاك:

يستخدم اللقاح الصيني الآخر تقنية مماثلة وهو مصرح باستخدامه في الصين وتشيلي والبرازيل وتركيا. وقدمت دول أخرى مثل أوكرانيا والأوروغواي، طلبات مسبقة للحصول عليه. يقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 50 في المئة ضد فيروس «كورونا» (و80 في المئة ضد الأشكال الخطرة من المرض)، لكن نتائج التجارب لم تعلن بعد.

بهارات بيوتيك:

يستخدم هذا اللقاح الذي طُور بتقنية الفيروس المعطل حاليا في الهند.

كانسينو:

تمت الموافقة على اللقاح الصيني الصنع الذي يعتمد على الناقل لفيروسي في المكسيك الأسبوع الماضي، لكنها لم تبدأ باستخدامه بعد.

في انتظار الموافقة:

جونسون أند جونسون:

طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة الحصول على ترخيص طارئ للقاح الذي طورته والذي يعطى بجرعة واحدة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت جنوب إفريقيا خلال الشهر الجاري أنها ستعطي الأولوية لشراء لقاح جونسون أند جونسون. وأظهرت التجارب أنه فعال بنسبة 66 في المئة ضد فيروس «كورونا» وتصل فاعليته إلى 85 في المئة ضد الأشكال الخطرة من المرض.

نوفافاكس:

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية التي لها الكلمة النهائية في منح التراخيص الطبية في الاتحاد الأوروبي هذا اللقاح الأمريكي الذي يعتمد على بروتينات تثير استجابة مناعية دون استخدام فيروس. ويقول مصنعوه إنه فعال بنسبة 89,3 في المئة.

كيورفاك:

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات مراجعة بيانات اللقاح الألماني الذي يستخدم تقنية مماثلة للقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك.

قيد التطوير:

تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك حالياً 69 لقاحاً مضاداً لفيروس «كورونا» في مرحلة التجارب على البشر.

وهناك 180 لقاحاً إضافياً قيد التطوير، لكن ما زال يتعين اختبارها على البشر.