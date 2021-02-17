شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: خورفكان سيهزم الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان إن مواجهة الوحدة مهمة جداً لـ«النسور» وهي تأتي في توقيت يفرض على الفريق تعديل وضعه بعد الخسارة أمام النصر وبني ياس.

وتابع كايو: «هي ثالث مبارياتنا في الدور الثاني وبلا شك سيكون الفوز مطلب فريقنا لتعويض النقاط التي خسرناها، أعتقد بأننا لم نكن نستحق الخسارة في آخر جولتين، لكن في الأخير علينا التركيز في المواجهة المقبلة، ونعلم جيداً أن منافساً من الفرق القوية وهو يرغب في الانتصار في أرضه، لكننا سنذهب إلى أبوظبي من أجل أن نقدم مباراة جيدة ونعود بالنقاط الثلاث».

ومن جهته، قال البرازيلي رامون لوبيز هداف خورفكان: «إن اللاعبين يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون جيداً أنه ينبغي عليهم مضاعفة جهدهم والابتعاد عن الأخطاء حتى يعيدوا الفريق للطريق الصحيح». وذكر أن خورفكان سيتحلى بالروح وسيعمل بقوة لينتصر على الوحدة.