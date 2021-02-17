شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي سعيد بتجربته الأولى مع كرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد التونسي ناصيف البياوي سعادته بتولي تدريب الفجيرة، وخوض تجربة جديدة وأولى مع الكرة الإماراتية ودوري الخليج العربي الذي يعد من أقوى الدوريات في المنطقة، مشيراً إلى أن مهمته تتلخص في استكمال ما بدأ به المدرب السابق جوران، وتصحيح الأخطاء والهفوات التي يعانيها «الذئاب»، خاصة في المنظومة الدفاعية وقيادة اللاعبين للأفضل أداء وتكتيكاً.

ولفت إلى أن حظوظ الفجيرة تبدو جيدة في تأمين بقائه في دوري الخليج العربي في ظل بقاء عشر جولات من عمر الدوري.

ولم يخف المدرب التونسي تفاؤله بنجاح المهمة بعد أن شاهد عدداً من المباريات التي خاضها الفجيرة في الدوري، وتعرف إلى حد كبير على مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق يضم خامات جيدة وعليه إعادة توظيفها في الإطار الفني المناسب لكل لاعب أو مجموعة، وأضاف: «إذا تخلصنا من الأخطاء والعيوب سيكون لنا شأن كبير في المنافسة».

وعن رؤيته لمباراة العين، أكد البياوي أنها تعد تحدياً صعباً خاصة وأنها أمام فريق كبير ومتمرس، لافتاً إلى أنه سيعتمد على نفس التشكيل السابق حيث لم يتسن له خوض أكثر من تدريبين فقط مع الفريق.