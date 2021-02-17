السعودية تدخل على خط أزمة «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الدولة للشئون الأفريقية بالخارجية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن المملكة العربية السعودية "تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاثة"، مشيراً إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وقال قطان، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتداداً للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

وأضاف أنهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبيناً أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريباً في الخرطوم.

وأكد قطان أن المملكة تسعى مع كل الأصدقاء للاستثمارات في السودان في ظل سعي الحكومة السودانية إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار في السودان.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة تبادل الزيارات للمسئولين والأفراد بين السعودية والسودان.

وكانت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، قد واجهت خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توتراً إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.