شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر موجها الشكر لرجال المرور: رجالة بجد تستحق التحية وهم يعملون تحت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "خلال استقلالي سيارتي عائدا من عملي بمنطقة 15 مايو، لافت نظرى وقوف رجال المرور، بموقف آثر النبي بمحاذاة الدائري بدائرة دار السلام محافظة القاهرة، وهم يعملون في هذا طقس المتقلب تحت سقوط الأمطار الغزيرة والرياح من أجل تنظيم المرور والطريق، فهؤلاء يستحقون منا جميعا تعظيم سلام وتحية" بهذه الكلمات وجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، الشكر لرجال المرور وجميع أجهزة الدولة على عملها اليوم في ظل هذا المناخ.

وقال "مطر" في تصريحات اليوم الأربعاء:" نطمئن على بلادنا بسبب وجود هؤلاء وغيرهم من رجال الدولة الذين يواصلون العمل الليل بالنهار لاستقرار بلادنا" مشيرا إلى أن مشاهد ضباط المرور والجنود تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

وقد أعلنت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور اليوم الأربعاء، رفع حالات الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية وظهور عاصفة ترابية أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، ويتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض كافة الأنحاء بالجمهورية لطقس غير مستقر ، حيث وصلت حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية لذروتها على كافة الأنحاء .

وحذرت هيئة الارصاد الجوية ، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء ، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد والأماكن المكشوفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.