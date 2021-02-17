شكرا لقرائتكم خبر عن المتطرفون.. تقرير يكشف أوجه التقارب بين جماعة الإخوان والنازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإخوان والنازية وجهان لعملة واحدة، هذا ما كشفه التاريخ عن جماعة الإخوان الإرهابية، بحسب مراقبين، حيث يظهر التوافق فكر الجماعة الإرهابية بفكر النازية، حيث تعامل الإخوان بنفس الطريقة التى تعاملت بها النازية مع شعوبهم.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، أن الإخوان دشنت دعوات نجحت فى حشد قرابة 20 ألف مقاتل لدعم هتلر، وأن هناك تقارب شديد فى الفكر النازى وجماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاج نفس الأفكار والتى انبثقت منها نهج داعش والقاعدة وانتشار فكر الجهاد والإرهاب في المنطقة.

وأضاف التقرير: "الفكر النازى يتوافق تمامًا مع الإخواني، فكان الأول (في صورة هتلر) يمتلك نظرة دونية تجعله يؤمن تمامًا بنقاء العرق الآرى وبأنه أفضل من أي عرق آخر، بينما امتلك الثاني نفس النظرة لجماعته بأنها الأفضل من غيرها، ومن هذا المنطلق انبثق مفهوم (أستاذية العالم) الذي كان ولا يزال يتبنوه حتى الآن، وبرغم أن هذا الفكر هو القاسم المشترك الأبرز بين أكثر نظامين داعين للعنف والتطرف (النازية والأخونة)، إلا أنه لم يكن القاسم المشترك الوحيد بينهم، فمن بين القواسم المشتركة بينهم أيضًا، فكرة إنشاء قوات مسلحة غير رسمية للدفاع عن معتقداتهم.

وتابع التقرير أنه لم يكن التقارب بين النازية والأخونة فكريًا فقط، بل أدى هذا التقارب، بل أن تواصلهم بالفعل وتعاونهم مع بعضهم البعض من خلال مفتي القدس فى ذلك الوقت أمين الحسيني الذي كان يمثل حلقة الوصل بين هتلر والبنا.