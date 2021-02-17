بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تنفيذ الاتفاقات بشأن قرة باغ

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ واتفاقيات قمة 11 يناير.

وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. نوقشت الجوانب العملية لتنفيذ بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناجورني قره باغ، في الـ9 من نوفمبر الماضي، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية في موسكو في الـ11 من يناير 2021"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما بحث الطرفان القضايا الخاصة بالتعاون الروسي الأرمني. واتفق بوتين وباشينيان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانًا مشتركًا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.