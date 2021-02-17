غلق مينائي السويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وبلغت شدة الرياح 30 عقدة اتجاهها شمالية غربية، بينما ارتفعت الأمواج وتراوحت بين 2-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

كما جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.