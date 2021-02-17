منظمة الصحة العالميّة : إنخفاض "كبير" في معدّل وفيّات "كورونا" خلال أسبوع

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء 17 فيفري 2021، إن عدد الوفيات المسجّلة بسبب عدوى فيروس كورونا إنخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، أضافت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني "في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه"، بالإضافة إلى ذلك، إنخفض عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه (حوالي 2.7 مليون شخص).

في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر إنتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية لهذا الفيروس، وهو ما يثير قلقا كبيرا.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة والجنوب إفريقية في 46 دولة والبرازيلية في 21 دولة.