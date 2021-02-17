بعد رفع الحظر.. طائرة 737 ماكس تعود للعمل في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

عادت طائرة 737 ماكس ، للعمل ضمن أسطول طائرات الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية ، بعد إصدار قرار السلامة لعودتها .

أعلن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، سيف السويدي، الأربعاء، أنه تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس، وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

وأضاف السويدي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.

وذكر السويدي أن الإصدار النهائي للقرار يتضمن سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة للطائرات البوينغ 737 ماكس، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة “ MCAS “ وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، واختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة بالإضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.

وأضاف أن قرار السلامة يشمل أيضًا ”المتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها ”من طائرات البوينغ 737 ماكس الأجنبية، والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.

وفي سياق متصل، قال إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة ستراقب عن كثب مرحلة إعادة بدء التشغيل لطائرات 737 ماكس من خلال مراقبة مدى تطبيق الإجراءات التصحيحية التي نص عليها قرار السلامة من قبل الشركات بالإضافة إلى التأكد من التزام الطائرات الأجنبية بالشروط الفنية التي وضعتها الهيئة قبل بدء عملياتها إلى مطارات الدولة.