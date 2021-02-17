أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة الجديدة في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، عن تأييد الجامعة للحكومة الجديدة في ليبيا، ودعمها للجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان، إن ”الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط جدد (في اتصال هاتفي) تهنئته لمحمد المنفي على اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي ولعبد الحميد دبيبة على اختياره رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وعبر لهما عن تطلعه لسرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى به ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج“.

كما أكد أبو الغيط في الاتصال ”التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري“.

وحسب المصدر، ”عبر المنفي ودبيبة عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعما لليبيا، وتطلعا للعمل مع أبو الغيط لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندة للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك“.