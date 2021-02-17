بموافقة روحاني.. إيران تتفاوض سرا مع إدارة بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 4:40 مساءً

كشف تقرير لموقع ”زيتون“ الإيراني المعارض ، اليوم الأربعاء، عن مباحثات سرية تجريها طهران مع واشنطن، دون تدخل وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في تقرير للموقع: أن ”طهران بدأت عقد محادثات غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين مقربين من إدارة الرئيس جو بايدن. فيما يتولى فريق المباحثات الإيراني السياسي البارز، محمد نهاونديان، الذي يتولى منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية“.

ولفت التقرير: إلى أن ”المباحثات الإيرانية جاءت بعد موافقة الرئيس حسن روحاني، وتحت إشرافه، حيث توصلت المباحثات إلى أن ثمة تطورات في قضايا عالقة بين واشنطن وطهران، وأن هذه المباحثات تتم دون مشورة أو إطلاع وزارة الخارجية الإيرانية، حيث أعرب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف عن رفضه لإجراء هذه المفاوضات دون مشاركته“.

ونقل الموقع عن مصدر إيراني وصفه بالمطلع، قوله: إن ”قائد فريق التفاوض الإيراني نهاونديان، يتابع عقد لقاءات ومباحثات غير رسمية مع ساسة وأكاديميين من أصدقائه السابقين، حيث تلعب هذه الشخصيات دورًا مؤثرًا في توجه المسؤولين النافذين في الإدارة الأمريكية“.

وأشار إلى أن ”أبناء نهاونديان يشاركون في هذه المباحثات عبر نقلهم رسائل سرية وتبادلها مع الأمريكيين، منهم رضا نهاونديان الذي يتحرك في الفترة الأخيرة، لتنفيذ المهمة المكلف بها من قبل والده“.

وأنهى الموقع تقريره بالقول: إن ”هذه المباحثات قد تحمل جانبًا دعائيًا للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، حيث يعمل الرئيس الإيراني، حسن روحاني في الوقت الراهن على إضاعة الفرص أمام وزير الخارجية، جواد ظريف، في ظل تكنهات بترشح الأخير للانتخابات الرئاسية“.