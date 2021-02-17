دفاعات التحالف تعترض طائرة مفخخة حوثية أُطلِقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الدفاعات السعودية عن اعتراضها طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي اليوم باتجاه أجواء المملكة.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.

وأضاف التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل “جريمة حرب”، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وأكد التحالف “استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها “شركة إيران لصناعة الطائرات”.