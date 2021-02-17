لجنة الاستثمارات: إطلاق 34 مشروعا استثماريا بقيمة 11.3 مليار درهم  

جدة - عبدالحي حسين - صادقت لجنة الاستثمارات اليوم الأربعاء، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، يتوقع أن توفر 3500 منصب شغل مباشر و819 5 منصب شغل غير مباشر.

وأفاد بيان للجنة تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في الرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها.

ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %، فيما يحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.

كما حل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر في الرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18%، يليه القطاع الصناعي في الرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الاستثمارات المبرمجة.

وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يتضح أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما يحتل قطاع الصناعة الرتبة الثانية بما مجموعه 1217 منصب شغل، بنسبة 35%.

أما قطاع التربية والتعليم العالي، فاحتل الرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل، وذلك بنسبة تقارب 19% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وأظهر توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، حسب جهة الاستقرار، أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %، فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30%، متبوعة في الرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، بنسبة 18%، وحلت في الرتبة الرابعة جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من إجمالي المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.