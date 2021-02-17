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بينهم فتاتان.. توقيف قارب علی متنه 18 مهاجرا مغربيا في سواحل سبتة السليبة

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت المصالح الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف قارب للهجرة السرية بسواحل مدينة سبتة السليبة.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن عملية التوقيف تمت خلال الساعات الأولی لصباح اليوم، مبرزة أن القارب كان علی متنه 18 مهاجرا سريا كلهم من المغرب بينهم فتاتان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المهاجرين الـ 18 تم اقتيادهم إلی ميناء سبتة، حيث تم نقل مهاجر إلی المستشفی نتيجة ارتفاع حرارة جسمه.
وشددت المصادر ذاتها علی أن سبتة سجلت توافد 60 مهاجرا سريا علی متن 9 قوارب خلال السنة الجارية، مقابل 21 مهاجرا علی متن 3 قوارب خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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