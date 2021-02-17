شبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.. توقيف 6 أشخاص وضبط 1600 كيلوغرام من الشيرا بالدار البيضاء وضواحيها

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الأمنية، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة الدار البيضاء وضواحيها بمناطق المنصورية وحد السوالم والشلالات، في إطار البحث الذي تباشره مصالح الأمن على خلفية حجز حاوية معدنية تضم 715 كيلوغرام من مخدر الشيرا، والتي تم ضبطها بمربد للسيارات بمنطقة بنمسيك يوم السبت 13 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت عن حجز 912 كيلوغراما إضافية من مخدر الشيرا داخل منزل أحد المشتبه فيهم بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، علاوة على ضبط سيارة رباعية الدفع كانت بداخل مستودع بالمنطقة القروية “حد السوالم”.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.