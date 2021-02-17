 جبهة شباب الصحفيين المصريين: الإخوان بتركيا يتواصلون مع خالد علي لرفع قضايا ضد الدولة المصرية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن المتحرش خالد علي الذي يخرج علينا من وقت لآخر ويصدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية للهجوم على الدولة المصرية سقط من جديد في بحر الخيانة وبيع الاوطان.. مؤكدة الجبهة علي ان جماعة الإخوان الإرهابية بتركيا تجري اتصالات مع خالد علي لرفع قضايا ضد الدولة لصالح العناصر الإخوانية.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية موجها كلامه إلي خالد علي: "اية هي وصلت لكدة؟اصبحت عميل الإخوان في سبيل الحصول على الدولارات.فين فلوسك.خلصت ولا اية يا ملك التحرش".

وأضاف طوالة: أن خالد علي بيطالب النشطاء الوهميين من أصحاب تنفيذ الأجندات الكارهة لتقدم مصر ونهضتها من الذين يتولي رفع قضايا لصالحهم أن يسددوا اتعابة بالدولار عملا بمبدأ "حب الدولار فرض عليا أفدية بروحي وعنيا".

وأشار رئيس الجبهة إلي أن خالد علي ومن على شاكلته في الكذب والفبركة أصبحوا أوراقا محروقة ومكشوفة للشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر.