مقل 4 شرطيين الأربعاء في هجومين منفصلين بأفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

قُتل 4 شرطيين، الأربعاء، في هجومين منفصلين بأفغانستان، بعد أيام من اعتقالات طالت شبكة مسؤولة عن هجمات.



وقالت شرطة كابول إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة للشرطة وقتلوا اثنين من عناصرها.

وفي واقعة منفصلة بإقليم هرات غرب البلاد، قُتل شرطيان وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة على الطريق.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت كابول سلسلة هجمات بقنابل مغناطيسية صغيرة يتم تثبيتها أسفل السيارات وعمليات اغتيال بحق أفراد في قوات الأمن ومسؤولين وقضاة ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين.

وقال مسؤولون أفغان هذا الأسبوع إنهم ألقوا القبض على أفراد شبكة لجماعة متشددة مسؤولة عن الهجمات.

وتصاعد العنف في أجزاء من أفغانستان في الآونة الأخيرة مع تعثر محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان إلى حد كبير، فيما تراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كيفية إدارة عملية السلام بما في ذلك انسحاب القوات.