خبراء يتوقعون انتهاء مرحلة كورونا 'الأسوأ' في هذه الدولة

بغداد - ياسين صفوان - مع تراجع معدلات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وإشارة دراسات مسحية إلى أن نحو 300 مليون ربما كونوا بالفعل أجساما مضادة، يرى بعض الخبراء أن المرحلة الأسوأ في الجائحة بالبلاد ربما انقضت.

وكانت الحالات تزيد بنحو 100 ألف يوميا في سبتمبر، لكنها الآن تسجل حوالي عشرة آلاف فحسب يوميا، ويبلغ إجمالي الإصابات الآن في الهند 11 مليونا بعدما كان متوقعا أن يتجاوز مثيله في الولايات المتحدة في نهاية 2020، ويقدر عدد الإصابات في أمريكا بنحو 28 مليونا.

وحتى من يتوقعون استمرار انخفاض عدد الإصابات مثل موخيرجي يحذرون من أن الهند سيكون عليها مواصلة العمل بإجراءات مكافحة كوفيد-19 ومراقبة السلالات الجديدة لفيروس كورونا جنبا إلى جنب مع تطعيم السكان.