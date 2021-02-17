 رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة للمتحرش المصري خالد علي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة إلى المتحرش المصري خالد علي.



وقال النشطاء: "اية هي وصلت لكدة؟ جماعة الاخوان بتركيا تجري اتصالات مع خالد علي لرفع قضايا ضد الدولة لصالح العناصر الإخوانية".

وأضاف النشطاء "المتحرش أصبح عميل للإخوان في سبيل الحصول على الدولارات...فين فلوسك.خلصت ولا اية يا ملك التحرش".

وختم النشطاء "خالد علي بيطالب النشطاء الوهميين من أصحاب تنفيذ الأجندات الكارهة لتقدم مصر ونهضتها من الذين يتولي رفع قضايا لصالحهم أن يسددوا اتعابة بالدولار عملا بمبدأ "حب الدولار فرض عليا أفدية بروحي وعنيا".