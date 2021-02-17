شكرا لقرائتكم خبر أمريكا وأوروبا: لن نتسامح مع هجوم أربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما الأوروبيون الرئيسيون، الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق الذي أسفر عن مقتل شخص وعدد من الإصابات. وجاء في بيان مشترك «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 فبراير على إقليم كردستان العراق». وأضاف البيان «نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف»، وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «إن نحو 14 صاروخا أطلقت من بينها 3 أصابت قاعدة أربيل الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 8 متعاقدين مدنيين وموظف بالجيش الأمريكي». وأضاف البيان «نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة والتحالف»، وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «إن نحو 14 صاروخا أطلقت من بينها 3 أصابت قاعدة أربيل الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 8 متعاقدين مدنيين وموظف بالجيش الأمريكي».

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وأوروبا: لن نتسامح مع هجوم أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.