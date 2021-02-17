تركيا تقبض على 6 أجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس إلقاء القبض على خمسة روس وليبي واحد خلال محاولتهم التسلل إلى البلاد من سوريا بطريقة غير قانونية.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «الأناضول» التركية، بأن قوات حرس الحدود ألقت القبض على الأشخاص الستة، في منطقة «نارليجا» التابعة لولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضافت أن بين المقبوض عليهم سيدة روسية مطلوبة بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.