شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو لـ"وقف الصراعات" في العالم للسماح بحملات التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك

"رويتر"

اقترحت بريطانيا الأربعاء على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار للسماح بحملات التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في مناطق الصراع حول العالم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للمجلس، إن "وقف إطلاق النار المحلي سيكون ضرورياً لتمكين حملات التطعيم التي ستنقذ الأرواح. هذا القرار وهذا المجلس لديه حقاً فرصة للمساعدة في توزيع اللقاحات على المجتمعات الأكثر ضعفاً على وجه الأرض".

وحث المجلس المؤلف من 15 عضواً على دعم "التبني السريع" للقرار.