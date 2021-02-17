شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض إعطاء تأشيرة لممثل وكالة الفضاء الأمريكية في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت موسكو الأربعاء رفضها إعطاء تأشيرة دخول لممثل وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في روسيا، متهمةً واشنطن بأنها جمّدت طلبات روس لتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف لوكالة «ريا نوفوستي» العامة للأنباء: «كان ذلك إجراء ردّ».

ووفق الوكالة، فقد قررت روسيا في كانون الثاني/يناير عدم إعطاء تأشيرة دخول لشخص عيّن لإدارة مكتب وكالة الفضاء الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة بموسكو.

وتتهم الخارجية الروسية منذ أشهر السلطات الأمريكية بتجميد إعطاء تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس أو تأخيرها، على خلفية توترات متزايدة بين الطرفين وتبادل اتهامات بالتدخل والتجسس، فضلاً عن المنافسة الجيوسياسية.

وكان قطاع الفضاء الذي يعود التعاون الأمريكي-الروسي فيه إلى العهد السوفييتي، قد بقي بمنأى عن العدائية المتزايدة بين الطرفين.

وأقرّ ريابكوف بأن «ناسا» نفسها لا تشكّل مشكلة، لكن واشنطن كانت بصفة عامة مسؤولة «عن أشكال عدة من التداخل، على شاكلة عرقلة تأشيرات الدخول».

واعتبر أن تلك المشاكل «مصطنعة»، وأن روسيا ستقترح على واشنطن «تصفية» هذه الخلافات.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتماد نهج أكثر حزماً تجاه روسيا من سلفه دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالمحاولات الروسية في التأثير على انتخابات الولايات المتحدة.

وتمكن البلدان مع ذلك من الاتفاق أواخر كانون الثاني/يناير، حول تمديد الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية «ستارت الجديدة» بشأن الحد من التسلح النووي.