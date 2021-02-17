شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار إقليمي لمواجهة العاصفة الثلجية وطرق مقطوعة في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساقطت الثلوج بكثافة، الأربعاء، في مناطق واسعة من مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وتركيا، مصحوبة بأمطار غزيرة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، شملت بعض المناطق منها شمال السعودية، وسط توقعات بأن تستمر هذه الموجة لأيام عدة.

وأعلنت هيئات الدفاع المدني في دول المنطقة حالة الاستنفار القصوى؛ للتعامل مع هذه العاصفة، وأطلقت السلطات تحذيرات إلى السكان بضرورة ملازمة الحذر.

وتشهد محافظات أردنية تساقطاً للثلوج يترافق مع زخات البرد وهبات رياح شديدة. وتوقعت هيئة الأرصاد المحلية أن يكتمل عبور الجبهة الهوائية المُرافقة للمنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الرابعة، والكُتلة الهوائية القطبية المُترافقة معه أجواء المملكة تدريجياً أثناء الليل.

ويتعرض الساحل الشمالي لمصر، وخصوصاً الإسكندرية، منذ الثلاثاء، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع. وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس الخميس أشد مع تساقط للثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتتعرض مناطق ليبيا الشرقية منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري؛ إذ شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عن أن عناصرها أنقذوا مواطنين محاصرين داخل أربع سيارات؛ بسبب تراكم الثلوج على طريق عام ميروبا-ضهور فيطرون.

وأوضحت في بيان «أنقذ عناصر من الدفاع المدني الأربعاء مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل أربع سيارات على طريق عام (ميروبا-ضهور فيطرون)-كسروان، وتم التأكد من إيصالهم إلى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان».

وحالت موجة الصقيع التي تضرب تركيا حالياً، دون وصول الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية للأسواق، وأغلقت معظم الطرق الرئيسية التي تربط المدن ببعضها. وتسببت الثلوج والعواصف في إغلاق الطرق الرئيسية والسريعة أمام الشاحنات والسيارات.

ولليوم الثالث على التوالي تتساقط الثلوج على مدينة إسطنبول التركية، ويستمر إغلاق الطريق الرئيسي في شمال غرب البلاد الواصل بين مدينتي بليكسير وسوسورلوك، الذي توقفت فيه الحركة منذ مساء الاثنين؛ بسبب العاصفة الثلجية.