شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستهدف 300 مليون جرعة إضافية من «موديرنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة «موديرنا»؛ للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس «كورونا»، بعد إبرام اتفاق أوّل يشمل 160 مليون جرعة، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس الأربعاء.

وأوضحت شركة «موديرنا» في بيان أن الاتفاق يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلّم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.

وتعرّضت المفوضية لانتقادات شديدة؛ لتأخرها في الحصول على اللقاحات، ما تسبب بتأخير حملات التطعيم في الدول الأعضاء.

ومع هذه الطلبية الجديدة، ينبغي أن يحصل الاتحاد الأوروبي هذا العام على 310 ملايين جرعة من لقاح موديرنا، الذي أصبح في الثامن من كانون الثاني/يناير، اللقاح الثاني الذي تُرخّصه الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح فايزر/بايونتيك. اللقاحان يستخدمان تقنية الحمض النووي المرسال.

وفي المجمل، سُلمت الدول الأعضاء 33 مليون جرعة من لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، وتلقى 22 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل، بينهم سبعة ملايين تلقوا الجرعتين الضروريتين لتعزيز اللقاح، وفق ما أوضحت فون دير لايين في مؤتمر صحفي.

والمفوضية الأوروبية مكلفة بالتفاوض حول طلبات مسبقة للقاحات باسم الدول الأعضاء الـ27، وينبغي على الدول بعدها إنهاء عمليات الشراء بشكل مباشر مع المختبرات.