شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة برلماني كردي بعد صراع مع فيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي عضو البرلمان العراقي، المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، الأربعاء، في أحد مشافي محافظة دهوك بإقليم كردستان متأثراً بمضاعفات فيروس «كورونا».

وذكر مصدر كردي في دهوك، أن «المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي توفي صباح الأربعاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا».

والراحل آرام ناجي بالاتي من مواليد دهوك، 1979، حاصل على شهادة الدكتوراه في 2017، وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2018، وأصيب بفيروس «كورونا» في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حينما كان في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك للعلاج.