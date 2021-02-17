شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا»، عن صفقة تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل بوساطة روسية يتم بمقتضاها تحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية.

وقالت «سانا»، الأربعاء، إنه «في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت أنه «وبحسب المصادر فإن عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ، وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية».

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن «إدارة سجن النقب استدعت قهموز، صباح الأربعاء، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل لكنه رفض ذلك، وأصر على العودة إلى قريته، وعاد مجدداً إلى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي».